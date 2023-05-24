Лариса Гузеева метко ответила хейтерам в комментариях по поводу ее внешнего вида

Лариса Гузеева возмущена нелестными комментариями пользователей по поводу ее внешности и возраста. Она утверждает, что ожидала более теплого отклика, но метко ответила недоброжелателям заявив, что у нее есть и паспорт, и зеркало и весы.

А свой ответный пост актриса подписала: Не унижайте себя. Нужно отметить, что положительных комментариев в адрес телеведущей оказалось не в пример больше. Поклонники назвали ее красивым человеком, и призвали не обращать внимания на гневные выпады несчастных людей.