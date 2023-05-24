Лолита рассказала почему отвергла предложение Никиты Михалкова сыграть в новой части Утомленных солнцем

Певица Лолита могла сыграть роль военного врача в новой части Утомленных солнцем, но сознательно отказалась от предложения именитого режиссера, который утвердил ее на роль без прохождения кастинга.

Лолита посчитала, что без проб делать этого нельзя. Кроме того, почитав сценарий, она сказала, что не нашла там той болевой точки, которая заставляла ее плакать над первым фильмом. Поэтому она поняла, что дать этому проекту ничего не может.