Николай Басков пожаловался, что соседи запрещают ему петь в его же квартире

Золотой голос России возмущен тем, что ему приходится ограничивать себя в занятиях вокалом у себя дома. Дело в том, что певец проживает в квартире, и соседи стали жаловаться на то, что он подолгу поет у себя дома. Они выдвинули ему ограничения, до которого часа он может заниматься вокалом.

Это возмутило Николая Баскова. По его словам, такое с ним происходит впервые. Поэтому он не может дождаться, когда достроят его дом за чертой города, где он сможет заниматься столько, сколько захочет.