Филипп Киркоров рассказал, почему Алла Пугачева на самом деле уехала из России

Бывший супруг Аллы Пугачевой заявил, что полностью поддерживает ее решение об отъезде из России, потому что она поступила как верная жена, последовала за мужем. Для него Пугачева и Галкин, несмотря ни на что, остаются близкими и родными людьми.

Также певец заявил, что до сих пор сожалеет, что в свое время предпочел карьеру отношениям с Аллой, и подчеркнул, что эмиграция Примадонны вовсе не означает, что она не любит свою родину, Россию и поклонников.