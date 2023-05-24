Рэп-исполнитель Артем Карчер и его жена стали родителями: у пары родился сынишка

Рэпер Артем Карчер и его супруга Александра Рабаджиева стали родителями. У пары появился маленький мальчик. В соцсетях новоиспеченный отец пожелал ребенку ясной и солнечной жизни, и поблагодарил малыша за то, что он у него появился.

Пока супруги не обнародовали имя малыша. Артем Карчер написал также, что они с женой очень долго ждали появления ребенка. В браке Артем и Александра состоят чуть более года. С появлением ребенка пару поздравили Влад Соколовский, Сарик Андреасян и Владимир Габулов.