Рэп-исполнитель Артем Карчер и его жена стали родителями: у пары родился сынишка

12:47 2023-05-24

Артем Карчер поделился в соцсетях, что очень долго ждал появления сына и рад, что он, наконец, пришел в его жизнь.

Рэпер Артем Карчер и его супруга Александра Рабаджиева стали родителями. У пары появился маленький мальчик. В соцсетях новоиспеченный отец пожелал ребенку ясной и солнечной жизни, и поблагодарил малыша за то, что он у него появился.

Пока супруги не обнародовали имя малыша. Артем Карчер написал также, что они с женой очень долго ждали появления ребенка. В браке Артем и Александра состоят чуть более года. С появлением ребенка пару поздравили Влад Соколовский, Сарик Андреасян и Владимир Габулов.

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