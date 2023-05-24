Татьяна Брухунова заявила, что не собирается гнаться за снижением веса

Татьяна Брухунова призналась, что является частым посетителем салонов красоты, которые помогают ей держать себя в форме и поддерживать здоровье и внешний вид. Забот у 34-летней супруги Евгения Петросяна более чем достаточно, ведь она занята воспитанием маленького сына Вагана.

Брухунова говорит, что в ее программу оздоровления входит и массаж и физические упражнения, но цели похудеть она не ставила. Она заявила, что ей вполне комфортно в ее весе, а настоящей целью ее является иметь здоровое тело.