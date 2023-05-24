Виктория Боня рассказала, что больше не считает себя красивой по причине солидного возраста

Телеведущая Виктория Боня считает, что ее 43-летний возраст уже не позволяет ей говорить о себе как о привлекательной женщине. Ее красота уже не столь очевидна, как это было ранее, поскольку возрастные изменения дают о себе знать.

Она также отметила, что и в подростковом возрасте не считала себя красивой, поскольку мальчики обращали внимание на других девушек. Но с 20 лет она начала заботиться о своей внешности, и ей удалось сделать так, что ей вслед оборачивались не только мужчины, но и женщины.