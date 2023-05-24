Количество суданских беженцев в соседнем Чаде выросло почти до 90 тысяч за месяц

Данные о том, что границу с Чадом пересекло от 60 до 90 тысяч беженцев опубликовало агентство ООН по делам беженцев. Всего количество беженцев из Судана в соседние страны уже превысило 250 тысяч. Основное их число составляют дети и женщины: почти 90 процентов.

Лагеря для беженцев оборудованы не лучшим образом, поэтому некоторым людям приходится укрываться от палящего солнца просто под деревьями. Помощник Верховного комиссара УВКБ ООН Рауф Мазу заявил, что необходимо позаботиться о перемещении беженцев в нормальные лагеря до наступления сезона дождей.