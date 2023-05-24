Дачный эксперт назвал самую частую ошибку при поливе редиса, из-за которой пропадает урожай

Полив следует регулировать с учетом погоды. Если она не слишком жаркая, поливать редиску нужно каждые 4 дня.
Но если температуры воздуха поднимается очень высоко, полив проводится чаще: каждый день.
Когда долго нет дождя, необходимо поливать редис еще чаще – дважды в день, в утреннее и вечернее время.
Если погода холодная, также меняется частота полива. В таком случае достаточно поливать грядки раз в 5 дней.
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