Дачный эксперт назвал самую частую ошибку при поливе редиса, из-за которой пропадает урожай

Полив следует регулировать с учетом погоды. Если она не слишком жаркая, поливать редиску нужно каждые 4 дня.

Но если температуры воздуха поднимается очень высоко, полив проводится чаще: каждый день.

Когда долго нет дождя, необходимо поливать редис еще чаще – дважды в день, в утреннее и вечернее время.

Если погода холодная, также меняется частота полива. В таком случае достаточно поливать грядки раз в 5 дней.