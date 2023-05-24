Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана, требуя компенсации в размере 1 млн лир

15:50 2023-05-24

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал судебный иск против действующего главы государства Тайипа Эрдогана.

24 мая пресс-служба Кемаля Кылычдароглу сообщила, что баллотирующийся на должность турецкого президента подал в суд на Тайипа Эрдогана, требуя взыскать с него 1 миллион лир в качестве моральной компенсации. В пояснительной записке утверждается, что Кылычдароглу недоволен использованием своих смонтированных изображений в предвыборной кампании Эрдогана.

Известно, что ранее Кемаль Кылычдароглу обвинял правительство России в причастно появления смонтированного видеоролика, на котором он якобы встречается с лидерами Рабочей партии Курдистана.