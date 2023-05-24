Москва ответит «крайне жестко» на новые вооруженные вторжения ВСУ

«Мы и впредь будем быстро и предельно жестко реагировать на подобные действия», — заявил Сергей Шойгу на совещании с высшим военным руководством.

Во вторник, по заявлению Минобороны, была разбита украинская ДРГ в приграничном районе Белгородской области.

Этот инцидент произошел на фоне усиления терактов и диверсий в России, а Киев заявляет о завершении подготовки к началу контрнаступления.

По данным российских властей, во время вторжения в селе Козинка погиб мирный житель, один из населенных пунктов подвергся нападению, при его эвакуации от сердечной недостаточности скончалась женщина.

В среду Сергей Шойгу также указал, что пакет, предназначенный для финансовой поддержки раненых в бою и семей солдат, погибших в Украине, представляет собой «единовременную помощь в размере 3 и 5 миллионов рублей.