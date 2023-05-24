На участке растет барбарис: что с ним делать и как использовать

Плоды кустарника станут прекрасной основой для варенья, а сушеные ягоды применяют при приготовлении плова.

Даже корням и коре барбариса можно найти применение. Они используются в качестве желтого красителя.

Если несколько дней подряд жевать свежие листья барбариса, эмаль зубов будет укрепляться, а настой листьев снимает боль в суставах.

Сок барбариса незаменим для тех, кто делает домашнее вино. А если смешать его с тертым яблоком, сметаной и мукой, получится отличная омолаживающая маска для лица.