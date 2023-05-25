Дачники назвали главные ошибки при выращивании клубники: хорошего урожая не будет

Клубнику нельзя сажать на грядки, где раньше рос картофель или другие пасленовые культуры. Оставшиеся в почве вредители не дадут растению нормально развиваться.

Не следует отказываться от мульчирования клубничных грядок, но в качестве мульчи нельзя использовать сено.

В дождливую погоду оно начнет гнить, а потом гниль перейдет на ягоды. Если на улице сухо, сено превратится в корку, через которую не будет проходить воздух.

Клубнику нельзя поливать слишком часто, иначе корням не придется добираться до воды, и они не будут развиваться.