Рон ДеСантис официально объявил о своем участи в президентской гонке в США

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое американское возвращение», — написал ДеСантис.

Газета Washington Post ранее подтвердила заявление со ссылкой на пресс-секретаря 44-летнего политика.

Внутрипартийный соперник экс-президента Дональда Трампа опубликовал первое предвыборное видео, где отметил: «Нам нужна смелость, чтобы вести за собой, и сила, чтобы победить».

Выдвижения кандидатуры губернатора и бывшего конгрессмена ДеСантиса на пост президента ждали давно.

В среду выпускник элитных университетов Гарварда и Йеля подал документы, необходимые для выдвижения своей кандидатуры, в Федеральную избирательную комиссию США.