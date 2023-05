В возрасте 83 лет ушла из жизни знаменитая американская исполнительница Тина Тернер

Тина Тернер умерла после долгой болезни в собственном доме в Кюснахте, расположенном в пригороде Цюриха.

У певицы было много проблем со здоровьем. В 2013 году случился инсульт, в 2016 был поставлен диагноз - рак кишечника.

После лечения у Тины повредились почки и развилась почечная недостаточность. В итоге муж Эрвин Бах "поделился" со звездной женой своей почкой.

Сольную карьеру певица начала в 1978 году. В 1984 году хит «What’s Love Got to Do With It?» занимал первую строчку американского чарта Billboard Hot 100.

Первый альбом был распродан тиражом в 11 млн экземпляров.

В 1988 году Тина Тернер вошла в Книгу рекордов Гиннеса, когда спела перед аудиторией, включавшей в себя свыше 188 тыс. человек в Бразилии.

В 2013 году певица вышла замуж за Эрвина Баха, с которым встречалась 27 лет, и в это же время ее карьера была завершена.

Тина Тернер уехала жить в Швейцарию, перестав быть гражданкой США.