Всего от вакцинирования на раннем этапе пострадало 5% населения, заявила ВОЗ, подогрев тем самым взгляды антиваксеров.

Российско-американский врач-вирусолог Ольга Матвеева отмечает при этом, что у привитых остается и так называемы симптом «лонг-ковида».

Даже через год, когда они благодаря вакцине легко перенесли заболевание, у них отмечаются побочные эффекты, вызванные короанвирусом.

Институт Эрлаха в Германии в этой связи привел данные о регистрации 333 тысячи случаев побочных заболеваний после прививок.

Тем самым можно утверждать, что на тысячу доз приходится 1,78 случая, а на 5 серьезных – около 20 тысяч доз.