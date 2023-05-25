Дачники объяснили, как кроты помогают увеличить урожай клубники

Однако кроты выполняют одну важную функцию – спасают от вредителей кусты клубники на участке.

Многие насекомые питаются корнями растений. Кроты поедают их, при этом не трогают сами корни.

Но если кроты все же приносят больше проблем, чем пользы, избавиться от них можно с помощью запахов, которые зверьки не переносят.

Это касторовое масло, бензин и мазут, а также запахи кофейной гущи, сельдерея, укропа, базилика и бархатцев.