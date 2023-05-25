Иммунолог Андреев рассказал, чем можно заразиться во время огородных работ на даче и как этого избежать

Одно из них – токсоплазмоз, который переносят кошки. Если в почве есть остатки их фекалий, появляется риск заражения человека.

При токсоплазмозе поражается центральная нервная система человека, начинаются судороги и лихорадка, возможно воспаление оболочек мозга и сердечной ткани.

На огороде также можно заразиться мышиной лихорадкой, если в почве есть частицы экскрементов мышей. Эта болезнь особенно опасна для почек.

Через любые повреждения на коже в организм может проникнуть столбняк. Люди, не привитые от этого заболевания, могут умереть от него.

Чтобы избежать этих заболеваний нужно чаще мыть руки, не дотрагиваться до лица и заниматься огородными работами в перчатках.