Иммунолог Андреев рассказал, чем можно заразиться во время огородных работ на даче и как этого избежать

Одно из них – токсоплазмоз, который переносят кошки. Если в почве есть остатки их фекалий, появляется риск заражения человека.
При токсоплазмозе поражается центральная нервная система человека, начинаются судороги и лихорадка, возможно воспаление оболочек мозга и сердечной ткани.
На огороде также можно заразиться мышиной лихорадкой, если в почве есть частицы экскрементов мышей. Эта болезнь особенно опасна для почек.
Через любые повреждения на коже в организм может проникнуть столбняк. Люди, не привитые от этого заболевания, могут умереть от него.
Чтобы избежать этих заболеваний нужно чаще мыть руки, не дотрагиваться до лица и заниматься огородными работами в перчатках.
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