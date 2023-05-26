Зачем дачники посыпают ягодные кустарники содой: ответ оказался неожиданным

Опытные дачники используют для этого обычную пищевую соду, которая выполняет сразу несколько важных функций.

Соды боятся многие насекомые-вредители. Если порошком посыпать почву рядом с кустарниками, большинство из них просто исчезнут.

Помогает сода и от болезней растений. У нее есть свойство предотвращать заболевания грибковой природы.

Для использования соды в этих целях не нужно делать ничего сложного, не придется даже готовить раствор.

Надо просто нарисовать содой круг вокруг куста и повторять такую процедуру каждый раз, когда пройдет дождь и смоет порошок.