Зачем дачники посыпают ягодные кустарники содой: ответ оказался неожиданным

Опытные дачники используют для этого обычную пищевую соду, которая выполняет сразу несколько важных функций.
Соды боятся многие насекомые-вредители. Если порошком посыпать почву рядом с кустарниками, большинство из них просто исчезнут.
Помогает сода и от болезней растений. У нее есть свойство предотвращать заболевания грибковой природы.
Для использования соды в этих целях не нужно делать ничего сложного, не придется даже готовить раствор.
Надо просто нарисовать содой круг вокруг куста и повторять такую процедуру каждый раз, когда пройдет дождь и смоет порошок.
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