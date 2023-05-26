Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видео с Залужным, которое якобы было снято 25 мая

На видео можно заметить как Залужного, сидящего за рабочим столом в его кабинете, так и украинского блогера.

Именно он сообщил на камеру о дате съемок, подтвердив, что видео было сделано 25 мая. Других доказательств реальной даты съемок, кроме слов блогера, нет.

Сам Залужный неестественно улыбается и произносит всего пару фраз с благодарностью в адрес украинцев.

Где был продолжительное время Валерий Залужный и почему так долго не появлялся - об этом ничего не сообщается.

Официальные источники Украины постоянно опровергали информацию о ранении Залужного, предъявляли его якобы свежие фотографии.

Но потом очень быстро они определялись как старые снимки, представленные под видом новых.

Теперь появилось это странное видео, которое должно служить еще одним опровержением слухов о состоянии главкома.