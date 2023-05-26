Потепление в Арктике может помешать свиданиям арктических белок

Но ученые, изучающие этих грызунов, обнаружили удивительное последствие изменения климата: с повышением температуры самки этого вида постепенно сдвинули время выхода из спячки, теперь на 10 дней раньше, чем год назад, на четверть века.

Согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Science, самцы не смогли перенести дату своего пробуждения, что угрожает усложнить «знакомство этих маленьких зверей».

В прошлом самцы выходили из спячки на целый месяц раньше самок, что давало время их яичкам, которые втягиваются каждую осень, опускаться и возвращаться в нормальное состояние.

Но этот интервал постепенно сужается.