Фаина Раневская не только легендарная советская актриса, но и создательница множества культовых афоризмов

«Муля, не нервируй меня!»

Эта знаменитая фраза была сказана героиней Фаины Раневской в популярной советской комедии «Подкидыш».

Именно этот фильм, кажется, стал одним из самых главных в кинокарьере актрисы и сделал её всесоюзно известной. Но мало кто знает, что эта фраза на самом деле не принадлежит Раневской.

Её придумала другая актриса, Рина Зелёная. Тем не менее, для многих Муля и этот афоризм стали неразрывно связаны с фигурой Раневской, и даже Леонид Брежнев, вручая Фаине Георгиевне награду, не упустил возможности сказать: «А вот идёт наш Муля, не нервируй меня!»

Боязнь КГБ

Раневская была не только в высшей степени самокритична, но и осторожна в отношениях с властью. Так, она всю жизнь боялась любых связей с КГБ и, уж тем более, сотрудничества с этим комитетом.

Страх был обоснован: в те годы многим популярным артистам приходилось сотрудничать с комитетом безопасности, чтобы обеспечить себе в некотором смысле неприкосновенность.

Кроме того, она часто разговаривала и даже кричала во сне, поэтому боялась, что может выдать секреты таким образом и потом поплатиться за это.

Раневская — не настоящая фамилия

На самом деле Раневская — это всего лишь псевдоним, позаимствованный у одной из любимых литературных героинь советской звезды, фигурировавшей в пьесе Чехова «Вишнёвый сад». Настоящая же фамилия актрисы — Фельдман.

Впрочем, причины, почему Фаина Фельдман решила стать Фаиной Раневской, могли быть и другими — ходит легенда, что этот псевдоним она выбрала после того, как её сравнили с одной из героинь чеховского «Вишнёвого сада».

Такое сравнение, к слову, в любом случае было лестным, так как Чехов был любимым писателем актрисы.

Раневская опекала Владимира Высоцкого

Начиная свою карьеру, Владимир Высоцкий терпел множество неудач в театре. Именно тогда на него обратила внимание Фаина Раневская, которая к тому времени была уже легендой советского кино.

Она решила взять молодого артиста под свой патронаж и помочь ему реализовать свой талант. Более того, именно она спасла Высоцкого от алкоголизма, так как именно в тот период своей жизни музыкант злоупотреблял спиртным.

Раневская была вегетарианкой

Знаменитая актриса не любила мяса и почти всю свою сознательную жизнь не употребляла его в пищу. В своих мемуарах она писала: «Я не могу есть мясо.

Оно ходило, любило, смотрело… Может быть, я психопатка? Нет, я себя считаю нормальной психопаткой. Но не могу есть мяса. Мясо я держу для людей».