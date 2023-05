Не приняла предложение: почему Тина Тернер отказалась сыграть в фильме Стивена Спилберга «Пурпурный цвет»

Тина Тернер, легенда рок-н-ролла, скончавшаяся в среду в возрасте 83 лет, открыто рассказывала о домашнем насилии в то время, когда ресурсы для женщин были скудными и труднодоступными.

На протяжении всей своей карьеры культовая певица делилась личным опытом преодоления оскорбительных отношений с бывшим мужем Айком Тернером, и ее история о силе стала источником вдохновения для многих поколений.

В появившемся в 1986 году интервью итальянской телеведущей Серене Дандини Тернер рассказала, почему она отказалась от главной роли в фильме Стивена Спилберга "Пурпурный цвет".

Артистка, которая в юном возрасте мечтала стать актрисой, сказала, что хотела “сделать что-то, за что люди запомнят меня, что-то, чем я буду наслаждаться и гордиться”. Однако, когда Спилберг предложил ей эту роль, Тернер сказала, что это отразилось “слишком сильно на моей жизни с моим бывшим мужем.”

Тина Тернер раскрыла эпизоды личной жизни в книге-бестселлере 2020 года.

Я пытаюсь забыть прошлое, потому что с этим покончено. Все кончено. Я закончила эту часть своей жизни, и я не собираюсь делать то, что будет напоминать мне о том, что я уже прожила, - сказала она Дандини. Я думаю, Стив понял, что я не могла этого сделать по этой причине.

Тернер также обратила внимание на нехватку актерских ролей для чернокожих женщин в то время и рассказала о том, что даже когда начали поступать предложения, часто это была роль “проститутки”.

Певица сыграла кислотную королеву в фильме Кена Рассела "Томми" 1975 года. И при этом сказала, что, когда она соглашалась на эту роль, не понимала, что будет изображать персонажа, который использует секс-работу для заманивания своих жертв.

Я согласилась на эту роль, потому что у меня был шанс быть этой сумасшедшей женщиной, - рассмеялась она.

Десять лет спустя Тернер получила главную роль злодейской тетушки вместе с Мелом Гибсоном в фильме “Безумный Макс за пределами Громового дома”. А также выпустила песню "One of the Living", которую она записала для этого фильма. Трэк получил премию "Грэмми" за лучшее женское рок-исполнение в 1985 году.