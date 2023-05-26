В Германии вводят плату за забор грунтовых вод

Законопроект уже подготовлен и вступит в силу после его ратификации законодателями.

По данным министерства охраны окружающей среды этого региона ФРГ, плата за забор воды была введена в начале 2013 года.

Однако с тех пор забор подземных и поверхностных вод для орошения в сельском и лесном хозяйстве по-прежнему осуществляется бесплатно, и именно это должно измениться в будущем.

Планируется, что плата за сельское и лесное хозяйство будет основываться на общеприменимых ставках.

Таким образом, это 6 центов за кубический метр для грунтовых вод и 2,4 цента за кубический метр для поверхностных вод. В отношении водно-почвенных ассоциаций будут применять сниженную вдвое норму.

По оценкам, это приведет к годовой чистой прибыли от 400 000 до 800 000 евро. По данным министерства, деньги должны быть направлены на мероприятия по обеспечению щадящего орошения.