Весной лилии нужно подкормить для пышного цветения

Для приготовления удобрения для лилий можно использовать перепревший куриный помет и зольный настой. Готовятся они очень просто.

В пол-литровую банку нужно высыпать один 250-граммовый стакан просеянной золы, залить его кипятком и сутки настаивать. После этого настой нужно развести в 10 литрах воды и провести им подкормку лилий.

На одно растение требуется 1 литр раствора. Важно обратить внимание на то, что азотные и щелочные удобрения несовместимы - при соединении они выделяют аммиак, плохо влияющий на цветы.

Через 10 дней после полива лилий зольным настоем нужно будет полить их настоем куриного помета.

Для подкормки лилий можно использовать в качестве азотного удобрения аммиачную селитру. Но ее тоже нужно вносить с интервалом в 10-14 дней после внесения зольного настоя.

Настой из перепревшего куриного помета готовится таким образом: полведра помета заливается теплой водой и настаивается 5-7 дней. Он будет готов к применению, как только перебродит.

Для подкормки нужно использовать 1 литр настоя на 10 литров воды. До периода цветения подкармливать лилии этими удобрениями нужно три раза с интервалом в 2-3 недели.