Знающий огородник перечислил три удачных удобрения для цветущего виноградника

Время, когда растение формирует цветки, очень ответственное, от количества и качества соцветий зависит будущий урожай. Чтобы он не разочаровал, вносим питательные вещества согласно выбранному варианту.

Органика

Для винограда можно выбрать перегной, компост, прочие органические добавки, содержащие азот, фосфор, калий. Эти элементы способствуют образованию большого количества листвы и цветов.

Минеральные вещества

Добавляем удобрения, содержащие азот, фосфор, калий. Действуем согласно инструкции, соблюдаем дозировку. Минеральные элементы помогают активному росту, укрепляют иммунитет, способствуют обильному цветению.

Комплексные средства

Есть минеральные составы, содержащие сразу все необходимые вещества, причем в сбалансированном виде. Выбираем такое средство, предназначенное специально для подкормки виноградных лоз. в Тогда хороший урожай точно гарантирован.

Нельзя перебарщивать с удобрениями, это только навредит. Также опасно переливать или пересушивать землю, поэтому следим за поливами винограда.