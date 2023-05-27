Шер рассказала, что навещала Тину Тернер перед смертью, и та была очень счастлива

Шер рассказала о том, как ей удалось встретиться со своей старой подругой в ее доме в Цюрихе, Швейцария, и сказала, что покойная певица была очень счастлива, несмотря на то, что была действительно больна.

Шер говорит, что хотела показать Тине Тернер, что о ней не забыли. По ее словам, они много смеялись во время этой встречи.

У Тернер была долгая история проблем со здоровьем, начиная с 1978 года, когда у нее диагностировали гипертонию.

Затем она перенесла инсульт в 2013 году, всего через три недели после того, как вышла замуж за 67-летнего Эрвина Баха.

Испытывая неприятные побочные эффекты от первоначального лечения, Тернер обратилась к гомеопатическим средствам, которые только ухудшили ее состояние и привели к полной почечной недостаточности.

Затем Бах пожертвовал свою почку своей жене в апреле 2017 года. Хотя процедура в значительной степени прошла успешно, Тернер все еще испытывал легкие симптомы , включая тошноту и головокружение.

Шер сослалась на тот факт, что во время их встречи у Тернер был ее аппарат для диализа дома, но добавила, что она оставалась сильной и долго боролась с этой болезнью.