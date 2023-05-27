Для чего нужны высокие грядки и как их сделать: хитрости, о которых не знает большинство дачников

01:31 2023-05-27

Многие дачники уже освоили технологию обустройства теплых высоких грядок, огороженных досками.

Такая конструкция не дает почве осыпаться, однако предназначение досок в данном случае этим не ограничивается.

С их помощью растениям, которые посажены на высокой грядке, обеспечивается хороший прогрев.

Грядки, приподнятые над землей, лучше освещаются солнцем и дольше удерживают тепло, чем обычные.

Садоводы утверждают, что плоды растений на таких грядках созревают на 1-3 недели раньше. Почва там лучше просыхает после дождя, поскольку на ней не скапливается вода.

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