Агрономы назвали интересные хитрости выращивания томатов, о которых дачники даже не подозревают

Например, при посадке томатов на рассаду следует добавить в лунку древесную золу и молотые ржаные сухари, чтобы растение было крепким.

За пару дней до высадки рассады в открытый грунт или в теплицу нужно оборвать два нижних листика с каждого куста.

В первые 10 дней после высадки томаты не нужно поливать, чтобы растения окрепли, а их корневая система лучше развивалась.

Когда побеги вырастут до 4 см, приходит время удаления пасынков. Перед цветением грядки нужно полить раствором из 5 г борной кислоты и 10 л воды.

Ускорить созревание помидоров помогает состав из 30 капель йода, растворенных в 10 л воды.