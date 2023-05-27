Агрономы назвали интересные хитрости выращивания томатов, о которых дачники даже не подозревают

Например, при посадке томатов на рассаду следует добавить в лунку древесную золу и молотые ржаные сухари, чтобы растение было крепким.
За пару дней до высадки рассады в открытый грунт или в теплицу нужно оборвать два нижних листика с каждого куста.
В первые 10 дней после высадки томаты не нужно поливать, чтобы растения окрепли, а их корневая система лучше развивалась.
Когда побеги вырастут до 4 см, приходит время удаления пасынков. Перед цветением грядки нужно полить раствором из 5 г борной кислоты и 10 л воды.
Ускорить созревание помидоров помогает состав из 30 капель йода, растворенных в 10 л воды.
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