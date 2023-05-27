Depeche Mode отыграли свой первый концерт в Лейпциге

По словам организаторов, на аншлаговый концерт под открытым небом пришло около 70 000 фанатов.

Дэйв Гаан и Мартин Гор вспомнили своих коллег на эмоциональных снимках. Флетчер умер 26 мая 2022 года в возрасте 60 лет. Он считался самым незаметным в британской культовой группе, где выполнял роль примирителя между харизматичными Гааном и Гором.

В туре «Memento Mori» Depeche Mode исполнили песни из текущего одноименного альбома, такие как «My Cosmos is Mine» и «Ghosts Again».

К радости фанатов были исполнены и старые хиты, особенно тепло приняли классику 80-х и 90-х годов: «Everything Counts» и «Walking in my Shoes».

Depeche Mode отыграют еще семь концертов в Германии в рамках своего мирового турне. Выступления запланированы в Дюссельдорфе на 4 и 6 июня и ожидаются 20 июня на мюнхенском Олимпийском стадионе.

Затем состоятся два выступления во Франкфурте-на-Майне (29 июня и 1 июля) и Берлине (7 и 9 июля).