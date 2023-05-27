Нужно ли перекапывать грядки весной: опытные дачники ответили на спорный вопрос

Более продвинутые садоводы давно отказались от таких работ, поскольку перекопка ухудшает качество почвы.

Перекапывать имеет смысл только тяжелый грунт, а во всех остальных случаях лучше посадить сидераты.

Такие растения, как горох, кукуруза, редька или горчица прекрасно справятся с рыхлением почвы, сделают ее более воздушной.

Но и это еще не все преимущества. Сидераты успешно борются с вредителями, не дают разрастаться сорнякам.

После выращивания сидератов рыхлить почву или перекапывать ее уже не нужно. А вот обработка биопрепаратами не помешает.