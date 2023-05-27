Чеснок теряет остроту: какие были допущены ошибки, как их не допустить

Иногда бывает так, что вроде все сделано правильно, получен хороший урожай чеснока. Но, когда его пробуют на вкус, оказывается, чтот тот совсем не острый. Почему так, какие были допущены ошибки?

Переувлажнение грунта

Избыточный полив весной и в начале лета влияет на поглощение культурой питательных веществ. Причем не только азота, фосфора или калия, но также эфирных масел, микроэлементов.

Если коротко: растения получают питание из почвенного раствора, но в дожди его концентрация снижается, - пояснила автор блога "В саду у Валентинки" на платформе Дзен.

В итоге чеснок получает питание с довольно "низкой" концентрацией - как будто бы его острота и вкус "разведена" водой. К тому же такой чеснок плохо хранится.

Недостаток микроэлементов

Чеснок любит кремний, магний, любит серу, цинк. К слову, магний, сера и железо определяют зеленый лист чеснока. Сера к тому же отвечает за усвоение жизненно важных для растения азота, фосфора, калия.

Поэтому желательно вносить органику под предшественников - тогда она успеет разложиться, минерализоваться и обогатить грунт, - отметила эксперт.

Перегноем бедный грунт также можно обогатить с осени, примерно за месяц до времени посадки озимого чеснока. Но в целом органика в качестве подкормки чеснока - идея не лучшая. Эта культура, как и корнеплоды, не отзывчива на нее, особенно в "чистом" виде.

Избыток органики также косвенно влияет на "водянистость" вкуса, понижает аромат и резкость, ухудшает лежкость. Нельзя много вносить и азотных удобрений: их избыток нередко приводит к недостаточному потреблению иных элементов питания.

Можно вместо этого внести любое комплексное удобрение с микроэлементами. Или золу - но это будет несбалансированной подкормкой.