Дачный эксперт рассказал о плюсах и минусах применения сенной палочки на огороде

Опытные огородники, которые не раз применяли препарат на основе сенной палочки у себя на участке, обнаружили один малоприятный факт.

Если вы начинаете обильно поливать землю Фитоспорином, дождевые черви куда-то исчезают.

Специалисты в дачной науки объясняют подобное явление таким образом. Бактерия сенной палочки, на основе которой изготовлен препарат, питается мертвой органикой. Рацион дождевых червей точно такой же.

Бактерии начинают конкурировать с червями и побеждают в этой борьбе, потому что у сенной палочки высокая скорость переработки питательных элементов. В итоге корма дождевым червям не хватает, они уходят искать его в другом месте.

Вот поэтому при применении Фитоспорина наблюдается двоякое действие: с одной стороны почва становится более плодородной, с другой - она лишается полезных для нее дождевых червей.

Чтобы исправить ситуацию, поступайте так: используя на участке биопрепараты на основе сенной палочки, внесите в почву дополнительную порцию органики. Например, дополните ее компостом или проведите мульчирование.