Бывалый огородник рассказал об отличиях фитофтороза и кладоспориоза и назвал способы борьбы

20:05 2023-05-27

Оба заболевания встречаются часто, страдают ими, как правило, томаты. Если от фитофторы страдают плоды и можно потерять урожай, то кладоспориоз не мешает помидорам созревать и сохранять свои вкусовых свойства.

Кладоспориоз проявляется бурыми пятнами на листьях. Отсюда и второе название - бурая пятнистость. Постепенно листья засыхают и осыпаются.

Плоды при этом остаются нетронутыми и продолжают наливаться соком. После сбора урожая они такие же вкусные и хорошо лежат при хранении.

Фитофтора поражает плоды, они гибнут и не могут использоваться в пищу. Пятна появляются непосредственно на томатах, которые потом гниют и портятся.

Бурая пятнистость - это грибковое заболевание, которое возникает при высокой влажности, густых посадках, плохой вентиляции воздуха.

Споры очень устойчивы и не гибнут как при повышенной, так и при пониженной температурах.

По сравнению с фитофторой, кладоспориоз распространяется равномерными пятнами, которые сначала белые, потом темнеют.

Если белые или чуть желтоватые пятна появляются на листьях, можно успеть их обрезать, тогда болезнь не пойдет дальше. Но листовые пластины с бурыми пятнами удалять бесполезно.

Профилактика кладоспориоза делается весной. Надо промыть теплицу, обработать фунгицидом, можно сделать крепкий настой горчицы.

Грунт тоже обеззараживаем, применяя серную шашку или биопрепараты.

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