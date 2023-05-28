Экс-сотрудник Пентагона назвал последний видеоролик с Залужным фейком и дал свое объяснение

Свое мнение Стивен Брайен высказал в статье, опубликованной в издании Weapons and Strategy. Там он объяснил, почему считает видеозапись с Валерием Залужным "липовой".

Она появилась в Сети недавно, где была размещена украинским оборонным ведомством после множественных сообщений о тяжелом ранении главкома ВСУ.

Экс-сотрудник Пентагона объяснил, что именно вызвало у него сомнения в представленной видеозаписи:

На подлинном фото у Залужного голубые глаза. В последнем видео – карие. Есть также некоторые отличия на его лице, если посмотреть внимательно, особенно на нос.

По мнению эксперта, фейк мог быть создан с помощью искусственного интеллекта, умеющего идеально подделывать изображения.