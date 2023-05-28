По мнению Макргегора Россия намерена отправить в бой с ВСУ свои лучшие войска

Из заявления экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора:

Россия находится в другой ситуации. Россия сильнее, чем когда-либо. Российские войска достигают пика своих возможностей.

Как полагает политик, Россия владеет лучшей армией с огромным личным составом и оружием, которому украинская армия противостоять не может.

Причем не ВСУ не спасет даже вся внушительная поддержка, оказываемая Западом.

Американский полковник Макгрегор считает, что Москва ждет, "когда украинцы бросят последние силы для очередной бессмысленной контратаки".

В этот момент Россия отправит в бой лучшие подразделения, которые "будут доминировать на поле боя".