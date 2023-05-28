Горчичный жмых эффективно справится с луковой и морковной мухой

Использовать горчичный жмых можно весной и осенью. Один из вариантов - внесение средства на грядки во время их подготовки и перекопки.

Еще один вариант использования - во время посева семян в почву. Средство нужно засыпать в подготовленные бороздки или лунки из расчета по 2 чайные ложки на 1 погонный метр.

Всего один литр этой экологически чистой добавки по эффективности приравнивается к десяти килограммам перегноя. В горчичном жмыхе содержатся такие полезные для растений вещества, как эфирные масла и жирные кислоты.

Также он служит прекрасной мульчой, особенно при его смешивании с Фитоспорином и золой. Но не рекомендуется сыпать его поверх листьев, чтобы не подвергать их ожогам.

Средство нужно хранить в проветриваемом, сухом и темном помещении. Передозировать его ни в коем случае нельзя, чтобы не нанести вред растениям и почве под ними.