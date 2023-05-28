Опытный огородник объяснил, почему у картошки активно растет ботва, а клубни мелкие

Такое явление возможно при неправильно распределении сил и энергии растения. Можно назвать несколько факторов, влияющих на это.

Во-первых, это могут быть особенности сорта. Некоторые виды картофеля сначала активно отращивают зеленую часть, а потом, позже обычных сортов, начинают формировать клубни.

Во-вторых, почва, где растет картошка, может страдать от переизбытка органики. Если вы положили слишком много навоза, то ботва будет жировать, а на рост клубней силы тратиться не будут и питания тоже не хватит.

В-третьих, активный прирост зелени может наблюдаться при перенасыщении картофеля азотом. Растение медленнее растет в целом, при этом клубни образуются мелкие и в более позднем сроке.

В-четвертых, картошке банально может не хватать света, что для нее является стрессом. В затененных местах картофель растет плохо, вытягивает ботву, клубней или нет вообще или они очень мелкие.