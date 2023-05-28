Унизила себя: Елена Летучая простила Настасью Самбурскую за оскорбление

Звезда сериала «Универ» раскритиковала экс-ведущую телешоу «Ревизорро». Настасья Самбурская заявила, будто Елену уволили из «Ревизорро» по причине ее «мерзкого» характера. Якобы у Летучей в какой-то момент будто «сорвало башню», и та посчитала себя на проекте всемогущей, сообщает Космополитен.

Летучая отметила, что она стремится на конфликтные ситуации не реагировать.

Меня куда-то вплетали, вовлекали. И мне надо было как-то реагировать, — отметила Елена.

Телеведущая пояснила, почему не сдержалась в ситуации с Настасьей.

Лично мы не знакомы, но этот пост оскорбил меня лично. Он содержал личные оскорбления физического плана. Когда я это прочла, была шокирована тем, зачем она это сделала. В целом я не реагирую на такие истории, так как считаю,что, когда человек, в публичном поле оскорбляет другого, особенно незнакомого, унижает сам себя, — заверила Летучая.

По словам Елены, она удивилась, когда заметила такие оскорбления в интернете. Телеведущая предположила, что причина в том, что тогда Самбурская начала свою работу в передаче «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». По ее словам, актриса решилась под давлением канала на такие заявления.

Позже Елена узнала, что Настасья стала амбассадором бренда, с которым работала Летучая. Телеведущая через владелицу бренда попросила от Самбурской извинений.

Настасья предложила встречу в кафе, но звезда экрана отказалась.

Я не против. Но, если охаяли меня на весь интернет, то извинения должны быть публичными. Было ощущение, что это - еще одна издевка, потому я не приняла этих извинений, - резюмировала Летучая в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Она также добавила, что негатива к Самбурской не испытывает.