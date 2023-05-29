Волочкова пожаловалась, что ее дочь Ариадна не хочет с ней общаться

12:06 2023-05-29

Анастасия Волочкова призналась, что бывший муж Игорь Вдовин настраивает их общую дочь против нее.

Волочкова призналась на премии РУ. ТВ, что не была на последнем звонке своей дочери Ариадны. Балерина заявила, что бывший муж Игорь Вдовин настраивает 17-летнюю дочь против матери.

Она призналась, что Вдовин не видел Ариадну шесть лет, а она все это время заботилась о девочке. Волочкова открыто говорит, что Ариадна не хочет с ней общаться, видит в ней конкурентку и считает, что виноват в этом ее бывший муж.

Балерина сказала, что финансировать будущее образование дочери не станет. Этим, по ее мнению, должен заниматься Вдовин, с которым сейчас проживает девушка.

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