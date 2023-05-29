Волочкова пожаловалась, что ее дочь Ариадна не хочет с ней общаться

Волочкова призналась на премии РУ. ТВ, что не была на последнем звонке своей дочери Ариадны. Балерина заявила, что бывший муж Игорь Вдовин настраивает 17-летнюю дочь против матери.

Она призналась, что Вдовин не видел Ариадну шесть лет, а она все это время заботилась о девочке. Волочкова открыто говорит, что Ариадна не хочет с ней общаться, видит в ней конкурентку и считает, что виноват в этом ее бывший муж.

Балерина сказала, что финансировать будущее образование дочери не станет. Этим, по ее мнению, должен заниматься Вдовин, с которым сейчас проживает девушка.