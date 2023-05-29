Дачники советуют, как бороться с медведкой на дачном участке

Есть несколько эффективных способов прогнать грозного вредителя медведку с дачного участка. Хороший прием использовать мыльный раствор с добавлением растительного масла. Его следует заливать в норы медведки.

Просто подсолнечное масло тоже поможет. Если залить пару ложек в гнездо медведки, она покинет облюбованное место. Смочить яичную скорлупу в подсолнечном масле, и положить рядом с норой медведки как приманку отличный вариант, т.к. скорлупа еще и отличное удобрение.

Можно изготовить и ловушку для медведки. Для этого нужно взять стеклянную банку, смазать горлышко и стенки вареньем или сиропом и положить на землю. Медведка прилипнет, и уже не сможет покинуть ловушку.