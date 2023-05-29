Знающий садовод назвал растения, которым не место возле груши, иначе урожая не будет

Кроме выполнения стандартных уходовых действий, садовод должен продумать правильное окружение для плодового дерева.

Выберите подходящих соседей для груши, создайте комфортные условия для роста, и она завалит вас плодами.

На некоторых участках любят выращивать можжевельник. Это красивое растение, которое облагораживает территорию, придает ей ухоженный, аккуратный вид.

Но только рядом с грушей можжевельник сажать не стоит. Он может заразить дерево ржавчиной. Соблюдайте расстояние минимум 10 метров между этими растениями, чтобы снизить риски.

Если можжевельник встретишь не на каждом садовом участке, то сливы растут практически у всех. Это дерево - сильнейший конкурент в борьбе за питание и воду.

И при этом слива, как правило, одерживает верх, значительно ослабляя грушу. Вывод один: высаживать эти два дерева рядом категорически нельзя.

Вишня с грушей тоже не лучшие подружки. Все потому, что у этих садовых культур общие болезни и вредители. Поэтому существует высокий риск заражения, если деревья будут расти рядом.