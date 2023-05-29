Дрейкфорд: Великобритания может распасться на отдельные субъекты из-за действий правительства

В интервью изданию Guardian он заявил, что правление консерваторов привело к ослаблению связей между британскими регионами.

В этом Дрейкфорд обвиняет политику неолиберализма, которая началась еще с Маргарет Тэтчер. Суть этого подхода заключается в ограничении вмешательства государства в экономику.

По мнению министра, правление Бориса Джонсона и Лиз Трасс еще больше усугубило ситуацию. Он считает необходимым обеспечить более четкие гарантии коллективной безопасности членам Соединенного Королевства.

Между тем все больше жителей Уэльса выступают в поддержку независимости, а в Шотландии такой позиции придерживается почти половина населения.