Канцлер Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

Германия и Турция, оба члена НАТО, хотят «придать новый импульс сотрудничеству между правительствами двух стран» и «согласовать общие приоритеты на ранней стадии», заявил представитель Олафа Шольца в пресс-релизе.

С этой целью президент Эрдоган был «приглашен в Берлин с инаугурационным визитом», добавил он, не уточнив даты.

Два лидера намерены вместе работать над правильным развитием в Восточном Средиземноморье, над решениями, принимаемыми в рамках НАТО, и над отношениями Турции с Европейским Союзом, уточнил представитель.