Смородина любит не всех соседей: что не стоит сажать рядом со смородиновым кустом

Нежелательным соседством для смородины будет малина. Ее корни очень глубоки, и забирают из почвы все питательные вещества, так что смородине ничего не останется, и куст может заболеть и не дать урожая.

Не стоит сажать рядом со смородиновым кустом крыжовник. Сам по себе он для смородины опасности не несет, но у этих растений есть общий вредитель: огневка, что повысит риск повреждения обоих кустов.

Облепиха тоже нежелательный сосед для смородины, но по другой причине. Это растение забирает из грунта очень много влаги, поэтому окружающие его растения неизбежно будут страдать от обезвоживания.