После чеснока на следующий год можно посадить на грядку огурцы или бобовые культуры

Чеснок не стоит сажать на одной грядке более трех лет подряд. Это приводит к истощению почвы. Лучше на месте, где раньше рос чеснок, посадить другие культуры, например, что-то из бобовых или огурцы.

После того, как вы собрали урожай чеснока, можно на той же грядке получить и еще один урожай, но уже зелени. Она быстро растет, поэтому, высадив ее в июле, можно рассчитывать на отличный урожай.

В августе после чеснока можно посадить и редку. Но перед этим не забывайте подготовить грунт, обработав от вредителей и внеся необходимые удобрения для качественной подкормки.