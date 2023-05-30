Лукашенко назначил Молостова на пост главы ГПК Беларуси

Александр Лукашенко принял решение о назначении Константина Молостова, занимавшего должность начальника Гродненской пограничной группы с 2015 года, на пост председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Молостов удостоен ряда государственных наград.

В частности, новый глава белорусского Госпогранкомитета награждён орденом «За службу Родине» III степени, а также медалями «За отличие в охране государственной границы», «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Возглавлявший с 2016 года ГПК Беларуси Анатолий Лаппо уволен с военной службы в запас.