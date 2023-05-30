Жимолость покрыл лишайник: почему так бывает и что предпринять

Одной из причин того, что на кусте жимолости появился мох, может быть неправильно выбранное место посадки. Либо - есть проблемы с питанием и почвой.

Лишайник вредит растению: он накапливает споры грибков, которые распространяются по всему участку. В уплотнениях мха нередко откладывают личинки вредителей. Лишайники, кроме того, плотно покрывают кору, и культура недополучает кислорода.

В итоге подобные ветви плохо плодоносят и быстро высыхают. Что можно предпринять?

Если куст молодой, посажен недавно, его можно попытаться спасти. Например, осенью пересадить на солнечное место с более питательным грунтом. Если переезд не планируется либо по какой-то причине невозможен, надо осенью обильно опрыскать растение раствором железного купороса (300-500 гр. на 10 л воды).

Обработать таким составом как сам куст, так и землю под ним. Спустя неделю мхи и лишайники отстанут от коры сами. Оставшиеся на поверхности чешуйки можно удалить механическим путем. Соскабливать их надо на расстеленный материал, а потом все сжечь.