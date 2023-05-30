Ученые Кильского университета назвали диету, которая повышает расход калорий

Такая диета основана на потреблении продуктов с умеренным содержанием белков и высоким – жиров.

При этом поступление в организм углеводов и клетчатки жестко ограничивается. В этом случае печень расходует доступные сахара, а когда их не остается, начинает перерабатывать жир.

Также диета способствует снижению уровня сахара в крови, но продолжительное ее соблюдение вызывает проблемы с пищеварением.

Согласно результатам исследования, кето-диета с повышенным содержанием жиров повышает расход энергии и способствует потере веса.