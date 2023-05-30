Три способа применения горчичного порошка на дачном участке

Порошок горчицы на загородном приусадебном участке - незаменимая вещь, смело делайте запасы, в хозяйстве пригодится.

Сухая горчица помогает извести слизней, которые вредят огородным посадкам. Нужно обсыпать порошком все грядки, где любит кормиться вредитель.

После этого и слизни, и улитки не подойдут к растениям.

Горчичный порошок также защищает от паразитов ягодные кустарники. В этом случае делаем раствор, которым опрыскивание растения. Сделать это нужно в первом месяце лета.

Готовим средство так: на десятилитровое ведро воды добавляем 100 г горчичного порошка. Затем раствору надо дать постоять несколько дней.

Настоявшуюся жидкость процеживаем, а потом разводим чистой водой, увеличивая объем в два раза. После опрыскиваний слизни не будут трогать ягоды.

Дачникам известен еще один способ применения порошка горчицы. С ее помощью можно отмыть стенки теплицы, заодно проведете обработку от вредителей.

Делаем так: смачиваем губку для посуды водой, сыплем сверху горчицу, натираем грязные места. Теплица после этого будет как новая.